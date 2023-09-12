Международный день борьбы с мигренью отмечается 12 сентября

07:43, 12 сентября 2023, ПАИ

12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью, сообщает calend.ru.

Мигренью (фр. Migraine от лат. Hēmicrania, греч. Ἡμικρανία «головная боль, охватывающая половину головы») принято обозначать периодические приступы пульсирующей головной боли средней и высокой интенсивности продолжительностью от нескольких часов до 2-3 дней, которые могут усиливаться при физической активности. Причём часто они сопровождаются тошнотой, рвотой, гиперчувствительность к свету, звукам и запахам.

По статистике медицинских организаций, мигрень – третье по распространённости заболевание в мире (по данным ВОЗ, каждый седьмой человек на Земле хотя бы раз в жизни испытывал приступ мигрени), одна из наиболее частых причин нетрудоспособности для людей в возрасте до 50 лет, а потерянные рабочие дни, ввиду этого недуга, наносят экономике государств ощутимый вред. Эту болезнь ставят в один ряд с сосудистыми заболеваниями головного мозга, рассеянным склерозом и эпилепсией.

По мнению медиков, развитие болезни обусловлено совокупностью генетической составляющей человека и факторов окружающей среды. Помимо наследственности, среди основных причин, провоцирующих возникновение мигрени, – переутомление, стресс, неправильное питание и распорядок дня, злоупотребление алкоголем. У женщин заболевание может обостряться во время менструации. Немалую роль играют гормональные изменения. Например, до полового созревания мальчики страдают мигренью немного чаще, чем девочки, а взрослые женщины испытывают мигрень в 2-3 раза чаще, чем мужчины.

К тому же, терапия этого заболевания остаётся сложной задачей для врачей, а сами люди зачастую предпочитают самолечение, а не обращение к специалистам, что приводит к злоупотреблению обезболивающими средствами в попытках быстро снять болевой приступ. По мнению неврологов, только правильная и своевременная диагностика и комплексный подход к терапии позволяют достичь хороших результатов в лечении заболевания.

Помимо обращения к врачам и лекарственной терапии, человеку надо следить и за своим образом жизни. Поэтому, чтобы снизить риски появления мигрени, важно высыпаться, отказаться от вредных привычек, правильно и сбалансировано питаться, гулять на свежем воздухе, заниматься физкультурой и уметь справляться со стрессовыми ситуациями. Нелишними будут и всевозможные интеллектуальные нагрузки.