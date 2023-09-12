Участвующие в СВО военные пенсионеры получат полную компенсацию пенсии
Президент Владимир Путин подписал указ о 100 % компенсации военной пенсии участникам СВО, сообщает «Российская газета». В частности, указом сохраняется повышенный размер пенсий для тех военнослужащих, которые уже стали военными пенсионерами, но после этого были мобилизованы.
В документе говорится, что Правительство РФ должно определить порядок осуществления выплат и обеспечить финансирование расходов.
Уточняется, что указ вступает в силу и начинает распространяться на правоотношения со дня его подписания.
Для военных, заключивших контракт, компенсации будут производиться в период с 24 февраля 2022 года, а для призванных на службу в ряды ВС РФ в рамках мобилизации – с 21 сентября того же года.
Ранее с самого начала СВО действовал закон, по которому военный пенсионер при частичной мобилизации терял свою пенсию.
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