Участники СВО привлекаются к воспитательной работе в школах

23:40, 11 сентября 2023, ПАИ

Участники специальной военной операции активно привлекаются к воспитательной работе в школах, например, если у них есть педагогическое образование или они получают его в данный момент, заявил в интервью РИА Новости первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

«Участники специальной военной операции широко привлекаются вообще к воспитательной работе. Если человек имеет педагогическое образование или получает его сейчас, многие выбирают именно такую возможность по тем льготам, которые предоставляются по завершении участия в СВО нашим героям. Конечно, мы всегда их ждём в широком спектре не только этого предмета, но и многих других», – сказал Бугаев.

По его словам, есть и форматы встреч с участниками СВО, форматы, увековечивающие память героев, погибших во время спецоперации: запечатлённые лица героев, парты героев.

«И много-много других форматов, которые применяются, самое главное, без формализма, что очень важно. Потому что память этих людей для нас священна, а их опыт, тех, кто приходит в школу, для нас очень важен – прежде всего с точки зрения воспитательной работы», – добавил Бугаев.