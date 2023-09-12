Пенсионера с инсультом после лечения доставили на вертолёте из Пскова в Ленобласть

11:29, 12 сентября 2023, ПАИ

78-летнего пациента с ишемическим инсультом перевезли на вертолёте из Псковской областной клинической больницы домой, в Ленинградскую область. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Ленинградской области.

Известно, что пенсионер живёт в Ленинградской области и находился в Пскове, где у него случился инсульт. Тогда его доставили в Псковскую областную клиническую больницу и оказали всю необходимую помощь.

Чтобы не разлучать пациента с родными и продолжить лечение дома, было принято решение доставить пациента в Ленинградскую областную больницу. Для этого использовали вертолёт медицинской авиации, что позволило сократить время перевоза пациента с десяти до двух часов.