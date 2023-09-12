Более 12 тысяч детей отдохнули в лагерях Псковской области этим летом

09:58, 12 сентября 2023, ПАИ

12 800 детей отдохнули в оздоровительных лагерях Псковской области этим летом. Это на 1 500 человек больше, чем в прошлом году. Об этом стало известно на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Совещание провела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Руководитель регионального Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова отметила, что лагеря, в том числе посетили 2 400 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также более 800 детей участников СВО. Помимо этого, ещё более 3 100 детей успеют отдохнуть осенью.

Татьяна Богданова отдельно остановилась на проведении профильных смен, которые охватили более 2 600 школьников. В их числе международная смена «Курган дружбы», семь спортивных и шесть военно-спортивных смен, санаторно-оздоровительная смена, смена «Дорога добра», смена «Движение первых», смена для юных шахматистов и ряд других. 18 профильных смен были организованы и на базе лагерей с дневным пребыванием. Кроме того, в 34 дневных лагерях реализованы мероприятия «Орлята России».