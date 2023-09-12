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Происшествия

Два велосипеда украла великолучанка за лето

Полиция раскрыла кражи велосипедов в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

По версии следствия, от жилого дома на проспекте Гагарина в июле этого года был похищен велосипед «Штерн». Установлено, что его украла ранее судимая 41-летняя великолучанка.

При этом это не единственное хищение на счету женщины. 30 августа из подъезда жилого дома на улице Малышева она также похитила велосипед «Стелс Навигатор 610».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.

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