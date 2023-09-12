Два велосипеда украла великолучанка за лето

10:55, 12 сентября 2023, ПАИ

Полиция раскрыла кражи велосипедов в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, от жилого дома на проспекте Гагарина в июле этого года был похищен велосипед «Штерн». Установлено, что его украла ранее судимая 41-летняя великолучанка.

При этом это не единственное хищение на счету женщины. 30 августа из подъезда жилого дома на улице Малышева она также похитила велосипед «Стелс Навигатор 610».

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается.