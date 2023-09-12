Мурал в честь пожарных появился на улице Инженерной в Пскове

11:57, 12 сентября 2023, ПАИ

Новый арт-объект появился на улице Инженерной в Пскове возле парка у реки Милевки. Теперь на стене одного из зданий изображены псковские пожарные XIX века. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Проект был реализован по инициативе Главного управления МЧС России по Псковской области при поддержке регионального комитета по культуре в рамках фестиваля уличной культуры «Плеск».

За основу изображения взята картина «Выезд Псковской пожарной дружины» художника Владимира Румянцева, созданная в 2000 году. На фоне изображено здание городского полицейского управления с восьмигранной деревянной пожарной каланчой, где размещалось пожарное депо и добровольное пожарное общество.

«Место для мурала выбрано неслучайно. Он расположен между двумя пожарно-спасательными частями города. Создание мурала нацелено не только на то, чтобы формировать положительный образ сотрудника МЧС, но и привлечь внимание общества к вопросам пожарной безопасности. Так, чтобы граждане помнили о своей безопасности, чтобы поводов для героических поступков пожарных было как можно меньше», – подчеркнули в управлении.