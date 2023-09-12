68 работодателей Псковской области получили субсидии за найм сотрудников

11:39, 12 сентября 2023, ПАИ

Более 8,2 миллиона рублей перечислило отделение Социального фонда России по Псковской области работодателям за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма. С заявлениями на субсидии обратились 68 работодателей, которые приняли на работу 201 сотрудника. Об этом ПАИ сообщили в региональном отделении СФР.

Программа субсидирования найма была запущена в 2021 году как мера стимулирования занятости. Она предусматривала выделение дотаций за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года. Позже проект скорректировали, и он охватил молодёжь в возрасте до 30 лет и беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. В этом году программу распространили на участников СВО.

На господдержку могут претендовать юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 2023 года и не имеющие долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам и штрафам. На каждого работника предоставляется субсидия в размере одного МРОТ (сейчас это 16 242 рубля) плюс соответствующие средства на уплату страховых взносов.

Такую сумму работодатель получит трижды. Первый платёж придёт через месяц после приёма соискателя, второй – через три месяца, третий – через полгода. Средняя компенсация, предоставляемая работодателям, составляет сегодня около 60 тысяч рублей на сотрудника.

Чтобы получить субсидию, нужно через портал «Работа в России» обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии и после этого подать заявление в кабинете страхователя на сайте Социального фонда.