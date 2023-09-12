Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Две органистки из Москвы выступят в Печорах 17 сентября

17 сентября в 16:00 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах выступят лауреаты V Международного конкурса «Юный органист» Полина Пантелеева и Ирина Крюкова из Москвы. Об этом ПАИ сообщили организаторы концерта.

В программе: Дитрих Букстехуде Прелюдия fis-moll BuxWV 146; Феликс Мендельсон Соната №1 f-moll, op.65, 3,4 части; Сезар Франк Хорал №2, си минор, FWV 39; Иоганн Себастьян Бах Хоральная прелюдия «Nun komm» der Heiden Heiland», BWV 659; Август Готфрид Риттер Соната №2 ми минор, op. 19; Йозеф Райнбергер Betrachtung из 12 пьес для органа «Miscellaneen», op.174; Луи Вьерн Вестминстерские колокола.

Кирха находится по адресу: улица Гагарина, 12а.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 сентября 2023

Новый фолк-абонемент для школьников разработали в Псковском музее

12 сентября 2023

Фестиваль колокольного звона проходит в Пскове

11 сентября 2023

Традиционный псковский бегунец обнаружили на фасаде в ходе реставрации Благовещенской церкви в Печорах

11 сентября 2023

Три проекта-победителя ТОС уже реализованы в Пскове

11 сентября 2023

«Культурные выходные» пройдут в Красногородском районе

11 сентября 2023

Старые гаражи снесли в Печорах

11 сентября 2023

Московскую театральную постановку по Пушкину показали в Пскове и Великих Луках

11 сентября 2023

Необычный чемодан военных лет появился в опочецком музее


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...