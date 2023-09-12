Две органистки из Москвы выступят в Печорах 17 сентября

11:24, 12 сентября 2023, ПАИ

17 сентября в 16:00 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах выступят лауреаты V Международного конкурса «Юный органист» Полина Пантелеева и Ирина Крюкова из Москвы. Об этом ПАИ сообщили организаторы концерта.

В программе: Дитрих Букстехуде Прелюдия fis-moll BuxWV 146; Феликс Мендельсон Соната №1 f-moll, op.65, 3,4 части; Сезар Франк Хорал №2, си минор, FWV 39; Иоганн Себастьян Бах Хоральная прелюдия «Nun komm» der Heiden Heiland», BWV 659; Август Готфрид Риттер Соната №2 ми минор, op. 19; Йозеф Райнбергер Betrachtung из 12 пьес для органа «Miscellaneen», op.174; Луи Вьерн Вестминстерские колокола.

Кирха находится по адресу: улица Гагарина, 12а.