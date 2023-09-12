Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Фестиваль колокольного звона проходит в Пскове

III Псковский фестиваль колокольного звона проходит в Пскове сегодня, 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото: «Команда 2018»

В День памяти князя Александра Невского звонари из Пскова и других городов России позвонят на древних псковских колокольнях:

с 11:30 до 11:45 – церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца;

с 12:00 до 12:15 – церковь Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу;

с 12:30 до 12:15 – церковь Успения Пресвятой Богородицы с Полонища;

с 13:15 до 13:30 – храм Димитрия Солунского в Поле;

с 14:00 до 14:30 – храм Александра Невского;

с 15:00 до 15:20 – храм св. Жен-Мироносиц;

с 15:30 до 15:50 – церковь Успения Божией Матери с Пароменья;

в 17:00 – храм Василия Великого на Горке.

Завершит фестиваль общий звон участников с колокольни храма Василия на Горке, где жители и гости города смогут насладиться выступлениями мастеров колокольного искусства, примерить на себя роль звонаря в рамках мастер-классов для детей и взрослых.

Звоны будут сопровождаться выступлениями творческих коллективов города и ярмаркой псковских ремесленников. В программе выступления также ансамбль «Сказ», ансамбль гусляров «Лель», танцевальный коллектив «Юность» и другие.

Концерт пройдёт в Детском парке на площади у храма Василия Великого на Горке в 17:00.

Отметим, что III Псковский фестиваль колокольного звона проходит в рамках проекта «Возрождение звонарного мастерства Псковского края» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проектного офиса «Команда 2018», Псковской епархии Русской православной церкви, администрации Пскова и ресурсного центра добровольчества Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 сентября 2023

Новый фолк-абонемент для школьников разработали в Псковском музее

12 сентября 2023

Фестиваль колокольного звона проходит в Пскове

11 сентября 2023

Традиционный псковский бегунец обнаружили на фасаде в ходе реставрации Благовещенской церкви в Печорах

11 сентября 2023

Три проекта-победителя ТОС уже реализованы в Пскове

11 сентября 2023

«Культурные выходные» пройдут в Красногородском районе

11 сентября 2023

Старые гаражи снесли в Печорах

11 сентября 2023

Московскую театральную постановку по Пушкину показали в Пскове и Великих Луках

11 сентября 2023

Необычный чемодан военных лет появился в опочецком музее


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...