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Культура

Новый фолк-абонемент для школьников разработали в Псковском музее

К началу нового учебного года Псковский музей-заповедник представил новые абонементы для дошкольников, школьников и студентов образовательных учреждений Пскова и Псковской области. В состав каждого абонемента входит цикл интерактивных программ и занятий, специально подобранных и разработанных для определённого возраста, рассказали ПАИ в музее.

В этом году музейщики подготовили несколько необычных абонементов. В частности, был разработан совершенно новый цикл занятий «Веретёнце». Абонемент будет интересен любителям народной культуры и массовых народных гуляний. На занятиях участники познакомятся с историей, традициями празднования и особенностями таких праздников, как Рождество Христово, Масленица и Пасха.

Занятия начнутся в октябре и будут продолжаться до мая. Абонемент включает четыре программы: «Делу – время, потехе – час», «Играем вертеп», «Масленица-пышка, на улицу вышла!» и «Пасха светлая пришла!». Местом проведения занятий были выбраны Палаты Постникова, в антураже и просторном дворе которых участники смогут с головой окунуться в атмосферу быта и традиций наших предков.

Записаться на абонемент и получить дополнительную информацию можно по телефонам: (8 8112) 29-22-60 и 8-911-358-08-16, а также на сайте Псковского музея-заповедника в разделе «Абонементы».

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