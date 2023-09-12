97% жилых домов в Псковском районе готовы к отопительному сезону

12:17, 12 сентября 2023, ПАИ

На 12 сентября 97% жилых домов в Псковском районе готовы к отопительному сезону. Это 219 многоквартирных домов, присоединённых к централизованной системе теплоснабжения, уточнили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Управляющие компании, а их на территории района 11, подготовили 190 многоквартирных домов. Кроме того, имеются дома без управления, в Псковском районе таких 29.

Услуги по теплоснабжению в Псковском районе оказывают сразу четыре предприятия: МП Пскова «Псковские тепловые сети»; МП Псковского района «Коммунальные услуги»; ООО «А2 Энергия»; ООО «Газпром теплоэнерго Псков». В их ведении находятся 26 котельных.