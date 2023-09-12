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Общество

В порховской деревне Подсевы введён в эксплуатацию распределительный газопровод

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяжённостью около километра в деревне Подсевы Порховского района и подключили четыре домовладения.

Фото: «Газпром газораспределение Псков»

На сегодня в деревне Подсевы создана техническая возможность газификации 21 домовладения, с жителями заключено 19 договоров на догазификацию, в четыре домовладения подан газ. Подключения выполняются по мере готовности домовладений к приёму газа.

«В Порховском районе ведётся активное строительство в рамках догазификации, уже построено около 20 км распределительных сетей. Вместе с районной администрацией мы проводим встречи с населением, рассказываем, как подать заявки и что необходимо сделать собственнику для газификации домовладения», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.

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