В порховской деревне Подсевы введён в эксплуатацию распределительный газопровод

12:25, 12 сентября 2023, ПАИ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод протяжённостью около километра в деревне Подсевы Порховского района и подключили четыре домовладения.

На сегодня в деревне Подсевы создана техническая возможность газификации 21 домовладения, с жителями заключено 19 договоров на догазификацию, в четыре домовладения подан газ. Подключения выполняются по мере готовности домовладений к приёму газа.

«В Порховском районе ведётся активное строительство в рамках догазификации, уже построено около 20 км распределительных сетей. Вместе с районной администрацией мы проводим встречи с населением, рассказываем, как подать заявки и что необходимо сделать собственнику для газификации домовладения», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.