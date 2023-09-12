Качели для взрослых и перголы появятся в опочецком сквере

12:47, 12 сентября 2023, ПАИ

Установку малых архитектурных форм в сквере «Наш сквер» по улице К. Маркса в Опочке проверил глава района Юрий Ильин. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.



Фото: Администрация Опочецкого района



Фото: Администрация Опочецкого района



Фото: Администрация Опочецкого района



Фото: Администрация Опочецкого района







«Уже в ближайшее время там появятся новые качели для взрослых, две перголы, вазоны для цветов, ранее установлено декоративное металлическое панно с символикой Опочецкого района», – рассказали в админстрации.

Отметим, что в прошлом году сквер стал победителем в рейтинговом голосовании за благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»