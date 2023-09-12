На пересечении улиц Гагарина и Бастионной в Пскове восстанавливают асфальт после ремонта теплотрассы
Дорожники приступили к укладке асфальта на проезжей части и тротуарах на пересечении улиц Гагарина и Бастионной в Пскове, рассказали ПАИ в Псковских тепловых сетях.
Дорожники уже завершили укладку асфальтного покрытия на пешеходной дорожке и приступили к восстановлению проезжей части. «Это тоже очень долгое и кропотливое мероприятие, так как необходимо уложить асфальт в несколько слоёв, чтобы вернуть дороге первозданный вид, который был нами нарушен», – подчеркнули в Псковских теплосетях.
Там отметили, что с мая по август сотрудники Псковских теплосетей трудились над благоустройством 97 объектов. «Цифра эта очень приличная. В неё входит всё: от небольших раскопок до фундаментальных перекладок трасс», – пояснили специалисты.
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