Пешеходный переход обустроили на улице Дружбы в Великих Луках

12:58, 12 сентября 2023, ПАИ

Первый этап по обустройству пешеходного перехода завершился на улице Дружбы в Великих Луках. Об этом пишет портал Luki-News.

Ход выполнения работ проверила специальная комиссия в составе депутатов Великолукской городской думы, МУП «Дорожно-строительное управление» и общественников.

Во время осмотра заместитель главы города Сергей Агарев отметил, что главное – это обеспечение безопасности пешеходов.

«На сегодня первый этап сделан – установлен лежачий полицейский. Кроме того, поблизости расположена школа №13, и теперь некоторым детям из группы продленки и пожилым людям можно пройти, не делая крюк на регулируемом перекрестке, а спокойно перейти дорогу по оборудованному пешеходному переходу. Мы видим, что дальше надо обустроить дорожку к детской площадке, чтобы во время дождя и плохой погоды люди могли комфортно идти, не пачкая обувь. Сейчас этот вопрос проговариваем», – рассказал он.

Отметим, пешеходный переход на улице Дружбы появился по просьбам жителей микрорайона, так как рядом находится школа №13, детский сад, «Кванториум», управление образования и другие структуры администрации города.