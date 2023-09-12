Победителей «Пушкинской лиры» объявят на гала-концерте 15 сентября

13:27, 12 сентября 2023, ПАИ

Гала-концерт всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Пушкинская лира» для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений (СУВУ) состоится 15 сентября в 12:00 в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника в Пушкинских Горах. На празднике объявят победителей и призеров в шести номинациях, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В конкурсе этого года принимают участие 30 специальных учебно-воспитательных учреждений. География участников простирается от Сахалина до Калининграда. Интерес к «Пушкинской лире» в этом году вышел за пределы Российской Федерации. В конкурсе активное участие приняли два учреждения Белоруссии.

Трансляция праздничного события будет проходить в онлайн-режиме: vk.com/video-212702800_456239046.

Для всех участников подготовлена большая экскурсионная программа по историческим местам музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» и достопримечательностям Пскова. В завершение фестиваля будет проведена акция «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца». Каждому скворечнику присвоено имя учреждения, которое приняло участие в конкурсе. Будет проведен флешмоб с торжественной передачей изготовленных ребятами скворечников музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское».

Фестиваль-конкурс направлен на выявление, поддержку и распространение творческого опыта талантливых обучающихся и педагогов в области популяризации русского языка и культуры в мире, пропаганды всемирного значения наследия творчества А. С. Пушкина. Учредителем фестиваля-конкурса является Министерство просвещения Российской Федерации, организатором — Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.