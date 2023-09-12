Аварийные работы на водопроводе продолжаются в Гдове

16:05, 12 сентября 2023, ПАИ

Аварийные работы на линии водопровода, по которой вода подаётся в деревню Макарушино, на бывший завод «Техприбор» и в двухэтажные дома на улице Ленина, продолжаются в Гдове. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

«Система очень изношена: начинаешь делать в одном месте - рвёт в другом. Сразу на двух прорывах нам проблему не устранить, поэтому делаем всё постепенно. Просим жителей отнестись с пониманием. Мы работаем», – прокомментировал директор МП «Гдовпроект» Александр Екимов.