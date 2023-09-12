Аварийные работы на водопроводе продолжаются в Гдове
Аварийные работы на линии водопровода, по которой вода подаётся в деревню Макарушино, на бывший завод «Техприбор» и в двухэтажные дома на улице Ленина, продолжаются в Гдове. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».
«Система очень изношена: начинаешь делать в одном месте - рвёт в другом. Сразу на двух прорывах нам проблему не устранить, поэтому делаем всё постепенно. Просим жителей отнестись с пониманием. Мы работаем», – прокомментировал директор МП «Гдовпроект» Александр Екимов.
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