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Общество

Родителям детей с инвалидностью разрешат работать и получать пособия

Родители детей с инвалидностью смогут одновременно работать и получать пособие по уходу. Это станет возможно при условии частичной занятости, пишет «Российская газета».

По словам главы ведомства Антона Котякова, современный рынок труда предусматривает различные формы занятости, в том числе удаленную работу либо неполный день. «По поручению президента Минтруд разработал необходимые изменения в нормативную базу, в результате которых у родителей детей с особыми потребностями появится возможность трудоустроиться, не теряя поддержку государства», — отметил он.

В министерстве напомнили, что сейчас родители и опекуны, осуществляющие уход за детьми с инвалидностью или гражданами с инвалидностью I группы с детства, получают по 10 тысяч рублей, но выплаты положены только неработающим гражданам.

С 1 января 2024 года возможность получать выплату появится у родителей и опекунов, если они будут работать неполный рабочий день, дистанционно, на дому, по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера, предметом которых являются выполнение работ и оказание услуг, а также индивидуальные предприниматели и самозанятые.

 

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