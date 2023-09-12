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Общество

Строительство водозабора завершается в Пскове

Строительно-монтажные работы завершают на водозаборе в микрорайоне Псковкирпич. Ход работ оценил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«На данный момент установлена станция водоподготовки, станция пожарного запаса воды, которая позволит запитать гидранты в микрорайоне для обслуживания пожарных машин. Также установлена станция КНС, которая обеспечивает сбрасывание всех отходов в городскую канализацию», – отметил главный инженер ООО «ЦОИС» Алексей Погибельный.

На данный момент производятся пусконаладочные работы, также будет выполнено асфальтовое покрытие.

«Ждём согласования от проектировщиков по части материала и сразу приступим. То есть, по сути, дорожную одежду уложить осталось. Сейчас завершаются работы по благоустройству», – заключил главный инженер.

Отметим, что водозабор строят с сентября 2021 года в рамках федерального проекта «Чистая вода». На данный момент строительная готовность объекта составляет 86,71%. Михаил Ведерников поручил подрядчику ускорить выполнение работ.

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