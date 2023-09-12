Старый асфальт срезают на улице Пушкинской в Пушкинских Горах
Ремонт дороги продолжается на улице Пушкинской в Пушкинских Горах, сообщает газета «Пушкинский край».
Процесс фрезеровки старого асфальтного покрытия проводится на участке от музея Друзей Саввы Ямщикова до ДОСААФа протяженностью в 1,2 километра.
«На этом участке будет уложен новый асфальт, а также планируется замена водоотводной трубы (напротив Дома ветеранов). На время ремонта движение транспортных средств регулируется светофорами», – пояснил корреспонденту газеты руководитель Пушкиногорского филиала «Псковавтодора» Александр Костылев.
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