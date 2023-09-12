Более 1,5 млн кубометров отходов вывез «Экопром» с начала года

16:32, 12 сентября 2023, ПАИ

Общий объём ТКО на территории Псковской области за восемь месяцев 2023 года составил 1 699 700 кубометров. За аналогичный период прошлого года было собрано 1 581 420 кубометров. Так, за последний год объём отходов вырос на 118 280 кубометров, сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

«В период с декабря по февраль было собрано 30,12 % от общего количества отходов, весной на 3,41 % больше. А к лету 2023 года этот показатель вырос до 35,88 %», – отмечается в сообщении.

При этом наибольшие объёмы ТКО зафиксировали в январе, мае и июле.