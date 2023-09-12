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Общество

Километр газопроводов построили в частном секторе Пскова в августе

В августа специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили сети газораспределения протяженностью около километра по улицам Карбышева, Николая Васильева, Инструментальной, Ипподромной, Яна Райниса, Лермонтова, Леона Поземского, Старотекстильной, 4-му и 5-му переулкам Шабаново, 3-му Бутырскому переулку, улице 1-й Песочной, Векшинскому переулку. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Построено 13 газопроводов-вводов, выполнено восемь пусков газа.

В Псковской области льготные категории граждан могут получить субсидию на догазификацию в размере 100 тысяч рублей. С полным перечнем категорий льготников и списком необходимых документов можно ознакомиться по ссылке.

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