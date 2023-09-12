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Культура

Псковичей приглашают попробовать кухню народа сето

Программа «Кухня бабушки Кюлаотс» пройдёт в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово в День осенних пирогов и день знакомства детей с кухней 13 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Поучаствовав в программе, можно не только попробовать блюда народной кухни, но также узнать, как готовят сыр, тыквенный компот и манный мусс. «Простая, но в то же время сытная еда придётся по вкусу любому гурману», – подчеркнули в учреждении. 

Интерактивная программа включает в себя экскурсию по музею-усадьбе, домашнее представление по мотивам национальной сказки сето, мастер-класс по приготовлению блюд национальной кухни, национальное угощение и чаепитие, традиционные игры и танцы народа сето, старинные загадки.

Подробнее о программе и о цене билета можно узнать на сайте Изборского музея-заповедника.

Необходима предварительная запись по телефону 8 (8911) 385-34-61.

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