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Специалисты Псковской ГРЭС провели контрольную противоаварийную тренировку

Контрольную противоаварийную тренировку, совмещённую с противопожарной, провели энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской ГРЭС.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской ГРЭС

По легенде тренировки, разрушилось маслоуказательное стекло выключателя на открытом распределительном устройстве 110 кВ. Вследствие чего произошло короткое замыкание с последующим возгоранием масла. Под действием защиты отключился энергоблок ст. № 1 с полным сбросом электрической нагрузки и потерей собственных нужд. Персонал электростанции и сотрудники пожарной части оперативно отработали совместные действия по ликвидации нештатной ситуации.

Энергетики грамотно провели аварийный останов энергоблока, вывели в ремонт поврежденный выключатель, восстановили напряжение от резервного трансформатора собственных нужд, подключили корпус котла для сохранения режима работы тепловой сети и произвели пуск энергоблока ст. № 1 из горячего состояния.

«Регулярные тренировки необходимы для формирования и поддержания навыков работы и определения способности оперативного персонала к ликвидации нештатных ситуаций. Это неотъемлемые мероприятия для сохранения высокого профессионального уровня коллектива», – отметил руководитель тренировки, заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.

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