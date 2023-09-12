Специалисты Псковской ГРЭС провели контрольную противоаварийную тренировку

16:41, 12 сентября 2023, ПАИ

Контрольную противоаварийную тренировку, совмещённую с противопожарной, провели энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской ГРЭС.

По легенде тренировки, разрушилось маслоуказательное стекло выключателя на открытом распределительном устройстве 110 кВ. Вследствие чего произошло короткое замыкание с последующим возгоранием масла. Под действием защиты отключился энергоблок ст. № 1 с полным сбросом электрической нагрузки и потерей собственных нужд. Персонал электростанции и сотрудники пожарной части оперативно отработали совместные действия по ликвидации нештатной ситуации.

Энергетики грамотно провели аварийный останов энергоблока, вывели в ремонт поврежденный выключатель, восстановили напряжение от резервного трансформатора собственных нужд, подключили корпус котла для сохранения режима работы тепловой сети и произвели пуск энергоблока ст. № 1 из горячего состояния.

«Регулярные тренировки необходимы для формирования и поддержания навыков работы и определения способности оперативного персонала к ликвидации нештатных ситуаций. Это неотъемлемые мероприятия для сохранения высокого профессионального уровня коллектива», – отметил руководитель тренировки, заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.