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Общество

Крышу многоквартирного дома капитально отремонтировали в Пустошке

Капремонт крыши дома № 11 на улице Советской завершён в Пустошке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

Фото здесь и далее: Фонд капитального ремонта Псковской области

Подрядчик ИП «Хануков» приступил к строительно-монтажным работам в конце июля, приёмка выполненных работ состоялась 7 сентября текущего года.

На объекте демонтировали старое кровельное покрытие, отремонтировали стропильную систему, обработали деревянные элементы составом огнебиозащиты. Также подрядчик выполнил устройство нового покрытия кровли из металлического листа с полимерным покрытием, утеплил чердачное перекрытие.

На крыше установлены ограждения, переходные мостики, лестницы, выполнено устройство водосточной системы и монтаж снегозадержателей. Также подрядчик осуществил перекладку дымовых и вентиляционных труб с последующей обшивкой профилированным листом с полимерным покрытием, установил решётки. Над входными группами отремонтированы козырьки.

Замечаний со стороны приёмочной комиссии не возникло, все работы выполнены с должным качеством, в установленный срок и приняты в полном объёме.

Отметим, что ремонтные работы выполнены в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2023 год.

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