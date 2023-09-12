Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи до 25 лет могут участвовать в конкурсе «Юный управдом» 

Псковичи в возрасте от 10 до 25 лет могут принять участие в конкурсе «Юный управдом – созидатель благоприятной среды проживания». Об этом ПАИ сообщили в администрации города. 

Конкурс проходит в трех номенациях: «Домовенок», «Юный управдом», «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством».

Направить свою работу в форме эссе с подробным описанием проекта можно до 10 ноября. Финальный этап конкурса состоится в декабре в Москве, участники будут защищать свои работы перед жюри.

 Регистрация и положение о конкурсе. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 сентября 2023

Владельцы улиточной фермы стали гостями на «Серебряном дожде». Главное

12 сентября 2023

За полторы минуты барбер лишил бороды проспорившего Илью Стрелкова на «Ночи выборов» в Пскове

12 сентября 2023

Специалисты Псковской ГРЭС провели контрольную противоаварийную тренировку

12 сентября 2023

Крышу многоквартирного дома капитально отремонтировали в Пустошке

12 сентября 2023

Более 1,5 млн кубометров отходов вывез «Экопром» с начала года

12 сентября 2023

Не преодолевшие 10% порог кандидаты в губернаторы получили на «Ночи выборов» подарки от основателя улиточной фермы

12 сентября 2023

Старый асфальт срезают на улице Пушкинской в Пушкинских Горах

12 сентября 2023

На пересечении улиц Гагарина и Бастионной в Пскове восстанавливают асфальт после ремонта теплотрассы


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...