Псковичи до 25 лет могут участвовать в конкурсе «Юный управдом»

16:37, 12 сентября 2023, ПАИ

Псковичи в возрасте от 10 до 25 лет могут принять участие в конкурсе «Юный управдом – созидатель благоприятной среды проживания». Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Конкурс проходит в трех номенациях: «Домовенок», «Юный управдом», «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством».

Направить свою работу в форме эссе с подробным описанием проекта можно до 10 ноября. Финальный этап конкурса состоится в декабре в Москве, участники будут защищать свои работы перед жюри.

Регистрация и положение о конкурсе.