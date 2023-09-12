Псковичи до 25 лет могут участвовать в конкурсе «Юный управдом»
Псковичи в возрасте от 10 до 25 лет могут принять участие в конкурсе «Юный управдом – созидатель благоприятной среды проживания». Об этом ПАИ сообщили в администрации города.
Конкурс проходит в трех номенациях: «Домовенок», «Юный управдом», «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством».
Направить свою работу в форме эссе с подробным описанием проекта можно до 10 ноября. Финальный этап конкурса состоится в декабре в Москве, участники будут защищать свои работы перед жюри.
Регистрация и положение о конкурсе.
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