Псковичей напугал странный гриб в пустошкинском лесу

09:57, 13 сентября 2023, ПАИ

Двухъярусные грибы заметили в Пустошкинском районе Псковской области. Фото необычного гриба опубликовано в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Грибочки начинают пугать. Один белый гриб растёт на шляпке другого белого. Что это? Может, второй Чернобыль?» – написала автор поста.

Но всё же такие грибы безопасны, а явление, когда один гриб растёт на другом, микологи называют пролиферация.

«Это значит, что гриб начал поедать какой-то микофил, грибок или плесень. И тогда на плодовом теле вырастает ещё одно», – говорится в посте.

При этом подписчики группы делятся фотографиями подобных находок в комментариях.