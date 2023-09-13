Псковичей напугал странный гриб в пустошкинском лесу
Двухъярусные грибы заметили в Пустошкинском районе Псковской области. Фото необычного гриба опубликовано в группе «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».
«Грибочки начинают пугать. Один белый гриб растёт на шляпке другого белого. Что это? Может, второй Чернобыль?» – написала автор поста.
Но всё же такие грибы безопасны, а явление, когда один гриб растёт на другом, микологи называют пролиферация.
«Это значит, что гриб начал поедать какой-то микофил, грибок или плесень. И тогда на плодовом теле вырастает ещё одно», – говорится в посте.
При этом подписчики группы делятся фотографиями подобных находок в комментариях.
-
Фото: Группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»
-
Фото: Группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»
-
Фото: Группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»
-
Фото: Группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском»
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 сентября 2023
Такое бывает один раз в жизни: школьники из Пскова рассказали об участии в программе «Умницы и умники»