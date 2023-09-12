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Общество

В Ассоциации туроператоров рассказали о выдаче россиянам виз в ЕС и проверках на границе

Страны, которые продолжают выдавать туристические визы россиянам и привлекать их, не станут создавать себе негативный имидж, запрещая ввоз личных автомашин и ряда других вещей, такое мнение РИА Новости высказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

Постоянное представительство России при Евросоюзе ранее во вторник в комментарии РИА Новости не исключило, что таможенные службы стран ЕС «под прикрытием пояснения Еврокомиссии» начнут изымать на границах у россиян личные вещи. Там также отметили, что последние разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз на территорию Евросоюза личных автомашин, зарегистрированных в России, нацелены на то, чтобы сделать въезд россиян в ЕС фактически невозможным в условиях отсутствия прямого авиасообщения и ужесточения визовых требований.

«Такого рода ограничения не укладываются в логику здравого рассудка. Это выглядит какой-то дикостью. Но нужно понимать, что исполнение и трактовка всегда остаются на усмотрение Евросоюза. Соответственно, те страны, которые продолжают выдавать туристические визы и которые привлекают российских путешественников, я думаю, не будут следовать этой директиве и не станут создавать себе негативный имидж в глазах российского потребителя, потому что в долгосрочной перспективе Европе это может «аукнуться», - сказал Мурадян.

В минувшую пятницу Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России, распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющий российские регистрационные номера, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок. Из пояснения формально следует, что запрет распространяется и на целый ряд товаров, которые были занесены в списки ЕС, в том числе такие вещи для личного пользования, как телефоны, ноутбуки, одежда или средства гигиены.

При этом в ЕК в понедельник также указали, что страны ЕС должны руководствоваться здравым смыслом и не препятствовать ввозу на европейскую территорию обычных личных вещей россиян, как, например, одежды и средств гигиены, которые не имеют очень высокой стоимости и не являются предметами роскоши. Ранее пояснение ЕК о запрете на ввоз легкового автотранспорта породило предположения, что российские туристы не смогут ввозить в ЕС даже личные вещи - вплоть до шампуней и туалетной бумаги.
 

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