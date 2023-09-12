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Происшествия

В Порхове осудили водителя, сбившего человека у кафе

В Порхове осудили пьяного водителя, сбившего на автомобиле стоявшего у кафе человека. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что вечером 23 декабря 2022 года житель Новоржева в нетрезвом виде ехал на автомобиле по проспекту Ленина в Порхове. Он потерял контроль над транспортом, в результате машина выехала на встречную полосу движения, через заснеженный газон съехала на тротуар и сбила человека, стоявшего на крыльце у входа в кафе.

«В результате данного ДТП потерпевшему причинены телесные повреждения в виде открытого двойного перелома малоберцовой кости, открытого многооскольчатого перелома диафиза правой большеберцовой кости со смещением отломков», – отметили в пресс-службе.

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Мужчина отказал им в прохождении освидетельствования. При этом позже было установлено, что он в 2020 году уже подвергался административному наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения.

На судебном заседании мужчина признал вину полностью, от дачи показаний отказался.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» части 2 статьи 264 УК РФ и частью 1 статьи 264.1 УК РФ, и назначил наказание в виде принудительных работ на срок три года один месяц с удержанием десяти процентов зарплаты в доход государства и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на срок три года.

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