Почти год колонии получил пскович за использование поддельных водительских прав

18:42, 12 сентября 2023, ПАИ

Почти год колонии получил пскович, который три года использовал поддельное водительское удостоверение. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

В суде установили, что в июне пскович предоставил сотрудникам ГИБДД поддельные водительские права, которые приобрёл ещё в 2020 году. Сотрудники ГИБДД установили, что это водительское удостоверение находится в розыске.

Псковский городской суд признал жителя Пскова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения).

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 11 месяцев в исправительной колонии общего режима, а также лишил псковича права управлять транспортом на срок два года и восемь месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.