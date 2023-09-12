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Общество

Жителей Псковской области приглашают к участию в ИТ-диктанте

Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ-диктант» пройдет 13 сентября. Она приурочена ко Дню программиста, который отмечается в 256-й день года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

ИТ-диктант содержит несколько уровней: для учеников начальной школы (1-4 классы), стандартное тестирование, и РRО-версия — для тех, кто уверен в своем высоком уровне цифровой грамотности.

Диктант представляет собой набор тестовых заданий разных уровней сложности (32 вопроса): от основ работы с компьютерной техникой до проверки навыков работы в социальных сетях и защиты личных данных — всего 8 направлений развития цифровых компетенций.

Тестирование откроется в 00:00 по московскому времени и закроется в 00:00 14 сентября. Ссылка для прохождения: ит-диктант.рф. При онлайн-тестировании результаты можно посмотреть сразу после прохождения.

Отметим, что всероссийская образовательная акция проводится департаментом информатизации Тюменской области при поддержке федеральной сети «Точка кипения» и Минцифры России.

ИТ-диктант был впервые проведен в Тюменской области в 2018 году. За это время инициатива выросла с 1766 участников в 2018 году до 232 тысяч участников в 2022 году. С 2019 года проект успешно реализуется во всех субъектах Российской Федерации.

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