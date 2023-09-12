Полисы страхования банковских карт будут защищать от мошенников

18:08, 12 сентября 2023, ПАИ

Полисы страхования банковских карт должны защищать и от списания денег мошенниками, решил Банк России. Его указание заработает с 1 октября. Об этом сообщило РИА Новости.

Потери до 100 тысяч рублей страховщик будет обязан возместить полностью. Но вправе будет установить и свой более высокий лимит. И это всё помимо случаев, когда по закону банк обязан возвращать похищенное – тут страховка и не нужна.

На выплату у страховщика будет 30 дней с момента получения заявления от пострадавшего.