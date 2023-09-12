Глава Опочецкого района проконтролировал ход установки новых качелей для взрослых

18:30, 12 сентября 2023, ПАИ

Уже в ближайшее время в сквере на улице Карла Маркса в Опочке появятся новые качели для взрослых, две перголы, вазоны для цветов. Об этом ПАИ сообщила газета «Красный маяк».

Ход проводимых работ по установке малых архитектурных форм проконтролировал глава Опочецкого района Юрий Ильин. Благодаря установке этих сооружений в сквере можно будет не только укрыться от летнего зноя, но и просто пообщаться с друзьями, отдохнув от повседневной суеты.

Отметим, что в прошлом году сквер на улице Карла Маркса стал победителем в рейтинговом голосовании за благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».