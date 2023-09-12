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Псковичи завоевали бронзу на чемпионате СЗФО по спортивному ориентированию

Псковские спортсмены Артём Кондратьев и Даниил Владимиров стали бронзовыми призёрами чемпионата Северо-Западного федерального округа по спортивному ориентированию. Соревнования проходили в Великом Новгороде с 8 по 10 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил Артём Кондратьев.

Фото: группа «СКО Русь» в соцсети «ВКонтакте»

Соревнования прошли в трёх дисциплинах – ориентировании по выбору, классическом ориентировании и масс-старте. «Каждая гонка шла в отдельный зачёт, поэтому можно было работать во всю силу на всех дисциплинах. Все дистанции получилось пробежать неплохо. Но я допустил пару ошибок, которые не позволили улучшить результат. С дороги было сложно войти в карту, что в итоге и сказалось на результате», – объяснил Артём Кондратьев.

Также пскович отметил, что старт был немногочисленным. «Участвовали спортсмены из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга», – сказал он. 

«Конкуренция была слабенькая. На дистанции нужно было бороться с самим собой. На такой местности всегда можно было сойти с правильного движения. Настрой был на качественное прохождение дистанции. Но на ней даже у лидера были небольшие помарки», – подчеркнул псковский спортсмен.

Артём Кондратьев отметил, что немного разочаровался в своём выступлении. «Не удалось показать качественное ориентирование», – подытожил он.

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