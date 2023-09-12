В Пыталовской деревне создают Аллею Победы

18:54, 12 сентября 2023, ПАИ

На территории деревни Вышгородок в Пыталовском районе продолжается реализация проекта территориального общественного самоуправления – создание Аллеи Победы. Об этом ПАИ сообщила газета «Наша жизнь».

5 сентября силами активистов было установлено ещё две скамейки и две урны для мусора. Также на площадку была завезена и отсыпана земля для газона (газонная трава уже закуплена). Работы по благоустройству ведутся командой ТОС «Городок» и добровольными помощниками.

Следующий этап – подготовка информационных баннеров, посадка саженцев и кустов по периметру площадки.