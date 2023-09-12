Островские добровольцы приняли участие в осеннем десанте чистоты

19:10, 12 сентября 2023, ПАИ

В рамках антинаркотической акции добровольцы Островского района провели рейд для закрашивания несанкционированной наркотической рекламы в центре города. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

Акция продлится до 11 октября.

«Если вы замечали такую рекламу в общественных местах или в своём дворе, просьба сообщить в личные сообщения в группе молодёжного отдела МБУК ЦК «Юбилейный» в г. Острове либо Снежане Ильиной», – сообщается в группе молодёжного отдела в соцсети «ВКонтакте».

