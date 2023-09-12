Детский фонд собрал в школу рекордное количество детей

20:38, 12 сентября 2023, ПАИ

Подведены итоги благотворительной акции Псковского областного отделения Российского детского фонда «Здравствуй, школа!»: 902 ребёнка из 17 районов области начали учебный год с новым рюкзаком и полным комплектом школьных принадлежностей. Это ребята из малообеспеченных семей и семей вынужденных переселенцев, воспитанники интернатных учреждений области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе фонда.

С июля жители города, представители бизнеса и власти присоединялись к акции самыми разными способами: перечисляли благотворительные пожертвования, организовывали сбор канцелярии у себя на работе, самостоятельно покупали и приносили в офис Детского фонда канцтовары и рюкзаки. Помимо этого, в фонд передавали сладости и игрушки, которые волонтёры также клали в школьные наборы.

В акции приняло участие около 80 благотворителей. Все школьные наборы с заботой сформировали два волонтёра фонда. Они ежедневно наполняли пеналы ручками и карандашами, ластиками и точилками, а только после переходили к формированию школьного рюкзака. Один такой рюкзак включает в себя 23 наименования, среди которых дневник, тетради и обложки, краски и пластилин, цветная бумага и картон.

Заключительным этапом акции стал праздник для первоклассников и младшеклассников из четырёх интернатов области.

Детский фонд говорит спасибо всем участникам благотворительной акции «Здравствуй, школа!».