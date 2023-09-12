Очаги локального разрушения обнаружены при реставрации церкви в Печорах
В ходе реставрации Сретенской церкви в Печорах под штукатуркой были обнаружены очаги локального разрушения кладки глубиной около 50 см. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».
Реставраторы приводят в порядок фасады. Проводится гидроизоляция фундаментов. Будет устроена вентиляция помещений цокольного этажа.
На фасадах и в подвалах проведены работы по вычинке разрушающегося камня кладки, инъектированию, биообработка глубокого проникновения стен с целью устранения грибковых поражений.
Сретенская церковь была устроена во второй четверти XIX века в бывшей трапезной. Храм одноглавый, двухъярусный.
В 70‑е годы XX века церковь реставрировалась.
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