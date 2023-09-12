Компания Apple представила смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max
Компания Apple представила смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщила «Российская газета».
Смартфоны получили титановый корпус и настраиваемую кнопку Action Button, на которую можно повесить включение диктофона, запуск камеры и другие опции.
Новинки получили Super Retina XDR Dispaly: iPhone 15 Pro – с диагональю 6,1 дюйма, iPhone 15 Pro Max – 6,7 дюйма.
Кроме того, в pro-версии использован очень крутой процессор A17 Pro, он изготовлен по 3нм техпроцессу, в нём 19 млрд транзисторов. Самый быстрый мобильный процессор в мире: 35 триллионов операций в секунду, как заявляют в Apple.
Ну и наконец, новая 48-мегапиксельная камера с большим сенсором и также новая 12-мегпиксельная широкоугольная камера. И долгожданный пятикратный оптический зум. Смартфоны поддерживают Apple ProRES 4К 60 кадров в секунду.
И разумеется, iPhone 15 Pro и Pro Max получили разъём USB-C вместо Lightning.
Цена iPhone – 15 $999 за версию со 128 ГБ памяти.
Цена iPhone 15 Pro – $1199 за версию с 256 ГБ памяти.
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