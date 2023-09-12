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Общество

Компания Apple представила смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Компания Apple представила смартфоны iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Об этом сообщила «Российская газета». 

Смартфоны получили титановый корпус и настраиваемую кнопку Action Button, на которую можно повесить включение диктофона, запуск камеры и другие опции.

Новинки получили Super Retina XDR Dispaly: iPhone 15 Pro – с диагональю 6,1 дюйма, iPhone 15 Pro Max – 6,7 дюйма.

Кроме того, в pro-версии использован очень крутой процессор A17 Pro, он изготовлен по 3нм техпроцессу, в нём 19 млрд транзисторов. Самый быстрый мобильный процессор в мире: 35 триллионов операций в секунду, как заявляют в Apple.

Ну и наконец, новая 48-мегапиксельная камера с большим сенсором и также новая 12-мегпиксельная широкоугольная камера. И долгожданный пятикратный оптический зум. Смартфоны поддерживают Apple ProRES 4К 60 кадров в секунду.

И разумеется, iPhone 15 Pro и Pro Max получили разъём USB-C вместо Lightning.

Цена iPhone – 15 $999 за версию со 128 ГБ памяти.

Цена iPhone 15 Pro – $1199 за версию с 256 ГБ памяти.

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