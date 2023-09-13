16-летнюю девочку-подростка ищут в Псковской области

23:20, 12 сентября 2023, ПАИ

16-летнюю Анну Алексееву разыскивают в Псковской области, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

С 11 сентября её местонахождение неизвестно. Приметы: рост 150 см, нормальное телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.

Одежда: серая толстовка с капюшоном, чёрная футболка, голубые джинсы, белые кроссовки. С собой был коричневый рюкзак.

