16-летнюю девочку-подростка ищут в Псковской области
16-летнюю Анну Алексееву разыскивают в Псковской области, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
С 11 сентября её местонахождение неизвестно. Приметы: рост 150 см, нормальное телосложение, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.
Одежда: серая толстовка с капюшоном, чёрная футболка, голубые джинсы, белые кроссовки. С собой был коричневый рюкзак.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 сентября 2023
Михаил Ведерников поблагодарил жителей Псковской области за поддержку на губернаторских выборах
12 сентября 2023
ФОТОРЕПОРТАЖ. Утверждение результатов губернаторских выборов и вручение Михаилу Ведерникову удостоверения главы региона