Дни программиста и парикмахера празднуют в России 13 сентября

07:05, 13 сентября 2023, ПАИ

Представители сразу двух профессий - программисты и парикмахеры отмечают свой профессиональный праздник сегодня, 13 сентября. Об этом пишет calend.ru.

Сообщается, что День программиста отмечается в России начиная с 2009 года. Этот праздник установлен Указом Президента РФ № 1034 от 11 сентября 2009 года по инициативе Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Утверждение праздничной даты на государственном уровне стало признанием значимости сферы разработки программного обеспечения и значительного вклада специалистов этой профессии в инновационное развитие РФ.

Что касается Дня парикмахера, достоверно не известно, почему именно в эти сентябрьские дни возникла традиция отмечать праздник парикмахеров и кем она инициирована. Портал calend.ru уточняет, что некоторые коллективы отмечают этот профессиональный праздник 14 сентября.

Кроме того, считается, что представители данной профессии смогут отмечать несколько профессиональных праздников сразу, например: Международный день красоты, а еще по традиции вместе с другими представителями сферы услуг и День работников бытового обслуживания населения.