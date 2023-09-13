Неравенство зарплат в России сократилось до уровня 2019 года

09:48, 13 сентября 2023, ПАИ

Уровень между самыми низкими и высокими средними зарплатами в России в 2023 году сократилась до минимума с 2019 года. Заработок этих групп отличается в 7,7 раза – 22,7 тысячи против 173,7 тысячи рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследования FinExpertiza.

Так, до пандемии это неравенство постепенно снижалось, достигнув 7,71 раза в 2019-м. Однако в 2021 году на фоне восстановительного роста экономики этот тренд прервался: тогда показатель увеличился до 7,9 раза.

Согласно исследованию, самое яркое неравенство в доходах на данный момент наблюдается в Москве. Там зарплаты разнятся в 9,3 раза (36,7 против 339,9 тысячи рублей).