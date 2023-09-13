Великолучанин задолжал более 700 тысяч рублей по алиментам

10:05, 13 сентября 2023, ПАИ

Великолукский городской суд признал виновным мужчину в неоднократной неуплате алиментов. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Известно, что подсудимый уже привлекался к административной статье за неуплату алиментов в декабре 2021 года. Но при этом платить алименты он не стал.

Тогда осенью 2022 года суд признал мужчину виновным второй раз и приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

При этом мужчина алименты так и не уплатил и у него всё ещё имеется задолженность за полтора года в размере более 700 тысяч рублей.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на семь месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства.