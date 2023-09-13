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Общество

Цены на картофель в Псковской области снизились на треть

Цены на картофель в Псковской области в августе 2023 снизились на треть. При этом общие цены на потребительском рынке выросли на 0,5 %. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

Фото ПАИ

В наибольшей степени выросли цены на непродовольственные товары – на 0,7 %, цены на продовольственные товары – на 0,6 %. Стоимость услуг выросла на 0,2 %.

Из продовольственных товаров заметно подорожали овощи и фрукты, из них: апельсины – на 28,9 %, свежая зелень – на 8,9 %, яблоки – на 8,8 %, свежие огурцы – на 6,8 %, груши – на 6,3%.

Некоторые овощи подешевели. Стоимость картофеля снизилась на 30,6 %, лука репчатого – на 26 %, свежей белокочанной капусты – на 25,8 %, столовой свеклы – на 17,2 %, свежих помидор – на 15,1 %, моркови – на 13,1 %.

Среди других продуктов питания, которые подорожали, можно отметить рыбные консервы (рост за месяц на 7,9 %), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 6,6 %), окорочка куриные (на 6,4 %), шоколад (на 5,7 %), пшено (на 5,2 %), кетчуп (на 5 %).

Больше всего подешевели чёрный байховый чай – на 4,4%, солёные и копчёные деликатесные продукты из рыбы – на 3,8 %, творог – на 3,7 %, мороженые неразделанные креветки – на 3,5 %, сырокопченая колбаса – на 3,4 %.

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