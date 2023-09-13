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Культура

Флейтистка и органистка выступят на концерте в Пскове 17 сентября

Концерт ансамблевой музыки из цикла «Ave Maria и возвращение Пер Гюнта» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 17 сентября в 17:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примут участие органистка, выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова по классу органа, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Татьяна Ирченко и флейтистка, лауреат всероссийских и международных конкурсов Елена Батранина.

На концерте прозвучат музыкальные произведения XVII–XX веков: германских композиторов эпохи барокко Иоганна Себастьяна Баха, Карла Филиппа Эммануила Баха, Дитриха Букстехуде, итальянца Алессандро Марчелло, романтиков норвежца Эдварда Хагерупа Грига и австрийца Франца Петера Шуберта, мастера бельканто XIX века итальянца Винченцо Сальваторе Кармело Франческо Беллини и современного британского композитора и флейтиста Яна Кларка.

Флейта и орган прозвучат как соло, так и в ансамбле.

Посетить концерт можно по пригласительному, который можно получить за пожертвование непосредственно перед началом выступления. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность – 60 минут. 

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

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