Памятный турнир по баскетболу пройдёт в Великих Луках

10:37, 13 сентября 2023, ПАИ

Второй турнир по баскетболу, посвящённый памяти основателя великолукского баскетбола Иосифа Швейделя, пройдёт в Великих Луках с 15 по 17 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации баскетбола Великих Лук.

Соревнования проведут среди мальчиков 2012 года рождения и моложе, а также девочек 2009-2010 годов рождения.

За победу в состязаниях посоревнуются спортсмены из Великих Лук, Твери, Локни и Всеволожска.

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