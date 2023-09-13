66-летний пенсионер пропал в Пустошкинском районе

10:33, 13 сентября 2023, ПАИ

66-летний Александр Чабан пропал в деревне Мануково Пустошкинского района. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области.

12 сентября мужчина ушёл в лес и не вернулся.

Он ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, имеется залысина, глаза карие.

Был одет в тёмно-синюю ветровку, зелёные камуфляжные штаны, чёрные резиновые сапоги и серую кепку. С собой имел белое пластиковое ведро.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.