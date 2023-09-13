Сквер на улице Западной в Пскове могут благоустроить в 2026 году

12:14, 13 сентября 2023, ПАИ

Сквер на улице Западной в Пскове могут благоустроить в 2026 году при условии выделения финансирования. Об этом сообщили в городской администрации, отвечая в соцсетях на соответствующий вопрос от местной жительницы.

«Благоустройство сквера на улице Западной включено в очередной этап реконструкции улицы Кузбасской Дивизии. Приблизительные сроки реализации работ – 2024-2026 годы при выделении финансирования», – сообщили в администрации города.

Напомним, реконструкция улицы Кузбасской Дивизии в Пскове проводилась по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Заказчиком работ выступало Управление городского хозяйства администрации Пскова, подрядной организацией – ООО «Дорстройсервис».

Как сообщалось ранее, в рамках 2-го и 3-го пусковых комплексов планируется реконструировать улицу Западную до улицы Коммунальной и сделать её четырёхполосной с разделительной полосой в виде существующей зелёной зоны, а также улицу Байкова от Западной до Рокоссовского. Протяжённость Западной № 1 составит 635 метров, Западной № 2 – 765 метров, Байкова – 496 метров.

На подготовительном этапе разберут дорожное покрытие, тротуары, снесут несанкционированные металлические сооружения, деревья и кустарник, попадающие в зону производства работ. Проект предусматривает переустройство всех коммуникаций, устройство тротуаров, автобусных остановок, а также освещения улиц Кузбасской Дивизии, Крестки и нового кругового перекрёстка.