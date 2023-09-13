Мониторы, смарт-часы и пылесосы подешевели в Псковской области

12:06, 13 сентября 2023, ПАИ

Мониторы, смарт-часы, пылесосы и другая электронная техника подешевела в Псковской области в августе 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в Псковстате.

Смарт-часы подешевели на 9,7 %, мониторы для настольного компьютера – на 5,9 %, моноблоки – на 5,1 %, электропылесосы – на 4 %.

Из лекарственных препаратов значительнее других выросли цены на отечественный аспирин – на 7,9 %, парацетамол – на 7,8 %, афобазол – на 4,1 %, сульфацетамид – на 3,9 %, нимесулид и фуросемид – на 3,1 %. Наиболее подешевели цефтриаксон – на 5,4 %, йод – на 5 %, бисопролол – на 4,4 %, мирамистин – на 3,1 %.

Среди товаров первой необходимости максимальный рост цен отмечен на стиральный порошок – на 4 %, туалетную бумагу – на 3,6 %, бумажные салфетки – на 3,2 %, зубные щётки – на 2,7 %. Ниже стали цены на медицинские маски – на 2,7 %.

Выросли цены на такие непродовольственные товары, как металлочерепица и одноразовые шприцы – на 4,7 %, обрезные доски – на 4,6 %, тарированный цемент – на 4,3 %.